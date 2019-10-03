Как известно, любая история повторяется дважды. На заре российской демократии вытрезвители и так называемые профилактории, в которых алкоголиков посредством привлечения к оздоровительному труду пытались вновь сделать полезными членами общества, стали объектами жёсткой критики со стороны прогрессивной общественности, для которой были неприемлемы любые формы принуждения. А тут выходило, что пьющего могли насильно, без решения суда, поместить чуть ли не в заключение.

Тем более что хватало случаев злоупотреблений со стороны служителей вытрезвителей в погонах, которых обвиняли в том, что они обирают доставленных мертвецки пьяных, всячески их избивают и вообще глумятся над личностями. В пример неизменно приводилась финская полиция, которая, завидев, дескать, подвыпившего соотечественника, вместо того, чтобы тащить его в спецучреждение, была готова любезно довести его до дома и пожелать лёгкого пробуждения. В Советском Союзе же ещё и на работу зачастую сообщали. И попавшегося алкоголика и премий лишали, и на собраниях склоняли как позорящего трудовой коллектив.

Но вот и у нас по мере таяния иллюзий о бескрайней демократии ещё с начала нулевых постоянно поднимается вопрос о возвращении к старой, пусть и не очень доброй советской практике. Вопрос только тормозило решение дилеммы: учреждения по вытрезвлению должны быть чисто медицинскими или всё-таки оставаться под эгидой МВД. В первом случае гарантировалась более специализированная квалифицированная помощь. Однако, учитывая буйный характер не всегда адекватных поклонников Бахуса, всё-таки склонялись к полицейскому характеру возрождаемых вытрезвителей.

Правда, Минфин возражал, подсчитывая возможные финансовые издержки такой заботы о потерявших над собой контроль граждан. Но, видимо, статистика с тысячами замёрзших подвигла группу сенаторов и парламентариев к внесению законопроекта о восстановлении системы вытрезвителей, как бы их в итоге ни обозначили для большего благозвучия.

Однако, как представляется, вопросы прошедших лет не потеряли своей актуальности. Ну, прежде всего, во сколько такое пребывание обойдётся перебравшим? Ведь заранее объявляется о коммерческом характере прибежищ для ищущих истины в вине. А главное — все же понимают, что традиционные для таких учреждений сержанты вряд ли будут духовными детьми матери Терезы. И если всё чаще мы слышим об избиениях и пытках просто задержанных граждан, то как гарантировать неприкосновенность опьянённых личностей, избавить их от унижений и издевательств. Да ещё и обеспечить их анонимность, защитить от возможного шантажа оглаской такого вечернего приключения. Нельзя забывать и о возможном «плане» по заполнению потенциальных вытрезвителей, когда туда начнут загребать просто людей навеселе. А отнюдь не потерявших ориентировку в пространстве.

Словом, вопросов, как всегда, много. И есть надежда, что они прозвучат в думском зале при обсуждении законопроекта. Во всяком случае, нельзя подходить к идее возрождения вытрезвителей чисто механически.

Впрочем, как говорит французская пословица, Господь хранит детей, дураков и пьяниц. И в случае с вытрезвителями остаётся надежда всё-таки на общественное благоразумие.