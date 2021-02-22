Спасшего людей из горящего ТЦ водителя автобуса могут наградить

https://static.news.ru/photo/5805716c-7675-11eb-8bbe-96000091f725_660.jpg Фото: 04.mchs.gov.ru

Водитель в Горно-Алтайске подогнал маршрутный автобус к горящему ТЦ «Ткацкий-1» и помог людям выбраться из окон второго этажа на крышу автомобиля. За такой поступок его могут наградить.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что мужчина успел сориентироваться и подогнать автобус.

Прекрасно, что у нас есть такие неравнодушные люди. Человек помог оказавшимся в беде людям, и мы будем решать вопрос его награждения с руководством, — отметили в ведомстве.

17 февраля в Горно-Алтайске загорелось двухэтажное здание ТЦ «Ткацкий-1». В его тушении были задействованы три пожарные части, 35 человек и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. В 11:22 по местному времени (07:22 мск) пожар удалось локализовать, в 11:52 (07:52 мск) устранить открытое горение. Согласно предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Большая часть находившихся в здании самостоятельно покинули его. Пожарные вывели из здания 13 человек, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что медалью «За спасение погибавших» наградили Сергея Савченко и его 23-летнего сына Александра, которые пытались спасти семью из Новой Усмани, упавшую в сливную яму. Молодого мужчину наградили посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.