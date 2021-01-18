Спасатель и врач рассказали, как согреться в морозы

https://static.news.ru/photo/e71dd8c0-59b6-11eb-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В столице царят аномальные морозы. Специалисты рассказали, как не переохладиться.

Как правильно одеться, рассказал аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов. По его словам, главное — многослойность одежды. На тело нужно надевать дышащую футболку или рубашку, потом флисовую толстовку или свитер, а уже потом верхнюю одежду. При этом важно застёгиваться в помещении, чтобы под одеждой остался тёплый воздух.

Обязательно нужно ходить в шапке, потому что через голову наружу уходит очень много тепла, человек может быстро охладиться без шапки и без шарфа. Обязательно нужно иметь перчатки, а иногда и рукавицы. Обувь должна быть тёплой, — цитирует его телеканал «360».

Халилов добавил, что желательно носить одежду с капюшонами и обувь с тёплыми стельками. Первые защищают периферийную зону головы и шеи, вторые не позволяют охладиться.

С ним согласен доктор медицинских наук РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его мнению, в сильные морозы особенно полезно носить на улице защитные маски. Поскольку они согревают воздух.

Он также призвал намазать открытые участки кожи специальными кремами, которые используют альпинисты, чтобы избежать обморожения. Особое внимание стоит обратить на нос, уши, щёки, губы и лоб.

Основной способ согреться — физическая активность. Сама по себе одежда, по его словам, не греет человека, а только защищает от ветра и осадков. Однако, главное — не вспотеть, что приведёт к быстрому охлаждению.

В рационе должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов. Кроме того, следуют употреблять тёплую жидкость и есть супы. При этом употреблять алкоголь на морозе категорически противопоказано, потому что он притупляет восприимчивость организма к холоду и повышает риск переохлаждения или даже обморожения.

Водителям спасатель настоятельно рекомендовал брать с собой термос с горячим сладким чаем с лимоном и имбирём. Даже пара глотков такого напитка поможет быстро согреться.

Эдуард Халилов посоветовал после возвращения с улицы сразу расстегнуться, чтобы тёплый воздух попал к телу. Замёрзшие конечности ни в коем случае нельзя отогревать под горячей водой. И Халилов, и Карабиненко советуют сначала выпить горячий напиток, а уже потом постепенно отогревать руки и ноги естественным образом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора рассказали о мерах профилактики обморожения и основных средствах защиты от холода. По их мнению, лучше всего согревают несколько слоёв свободной одежды, надетые один на другой. Могут привести к ожогу не самые лучшие способы согревания, например, с помощью электрических грелок, нагревательных и предназначенных для отопления приборов или открытого огня.