Военэксперт оценил потенциал сеток от БПЛА на машинах скорой помощи Военэксперт Тимошенко заявил, что иногда сетка от БПЛА на скорых бесполезна

Сетки от БПЛА на машинах скорой помощи в некоторых случаях бесполезны, заявил «Ридусу» военный эксперт Вячеслав Тимошенко. Так он отреагировал на поручение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова установить соответствующую защиту на санитарных автомобилях региона.

Если это чудо летучее содержит что-то типа кумулятивного заряда, воздействие на бронетехнику было бы ослаблено. Но санитарные автомобильчики — это гражданская техника, полмиллиметра железа максимум, — отметил Тимошенко.

При этом полковник подчеркнул, что сетки эффективнее защитят машины от осколочных боеприпасов, отодвинув точку взрыва. Это исключит попадание техники в зону бризантности, однако, риск осколочных поражений все же сохранится.

В Шебекино ранее заметили первые машины скорой помощи, на которых установлены антидроновые сетки. Среди военных такие конструкции получили прозвище «мангалы».