Спасаем кабачки и тыквы от гниения: раствор за копейки — останавливает гниль и укрепляет растения

Сырое и прохладное лето — настоящее испытание для тыкв и кабачков: на плодах появляется гниль, завязи чернеют и отпадают, а урожай гибнет буквально за несколько дней. Но есть простое и дешевое средство, которое спасает посадки без дорогой химии, — это обычная пищевая сода.

Сода создает на листьях и плодах щелочную пленку, которая мешает развитию грибка и останавливает процесс гниения. При этом она безопасна для почвы, дождевых червей и самого растения. Самый эффективный рецепт для экстренной помощи: растворите 4 ст. л. соды и 2 ст. л. жидкого мыла в 10 литрах воды. Мыло нужно для того, чтобы раствор лучше прилипал к листьям и плодам. Опрыскивайте растения вечером, когда нет активного солнца. Обработку проводят 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней.

Этот метод одинаково хорошо работает для кабачков, тыкв, патиссонов и даже огурцов. А чтобы гниль не появлялась снова, поливайте их только в бороздки вокруг куста, а не под корень.

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