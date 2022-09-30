Сознавшегося в получении особо крупных взяток полковника отпустили из СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отставной полковник Минобороны Леонид Харламов, заключенный три месяца назад под стражу по делу о получении взяток в особо крупном размере, освобожден из СИЗО. Основанием для этого послужило полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном и заключение досудебного соглашения со следствием, пишет «Коммерсант».

Харламов отвечал в Минобороны за снабжение сухопутных войск реактивными системами залпового огня. По версии следствия, в 2019--2022 годах он получил в общей сложности 6,52 млн рублей от руководителя АО «Корпорация НПО РИФ» за выгодные госконтракты и «общее покровительство». Следствие настаивало на аресте Харламова, полагая, что он может оказать давление на свидетелей, а также скрыться за границей.

По прошествии трех месяцев следствие сочло, что Харламова можно освободить из-под стражи. Он дал признательные показания и подтвердил их на очных ставках со свидетелями. Кроме того, по делу собраны убедительные доказательства, поэтому полковник не сможет уничтожить улики или помешать расследованию иным способом.

В итоге Харламова выпустили на свободу, запретив определенные действия. Так, он не может пользоваться интернетом, телефоном и услугами почты, посещать место своей прошлой службы и любые организации Минобороны, а также контактировать со всеми военнослужащими и гражданскими лицами, проходящими свидетелями по делу.

Ранее суд приговорил экс-замначальника управления центрального аппарата МВД России Светлану Алешину к 11 годам колонии за получение взятки в размере 40 млн рублей. Вместе с ней срок получили и ее подельники — 58-летнего супруга Алешиной приговорили к восьми годам, а 60-летний москвич Полюдов, участник коррупционной схемы получил семь лет.