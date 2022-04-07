Союз потребителей назвал способ вернуть деньги из онлайн-магазинов

Союз потребителей России предложил британскому интернет-магазину Asos способ вернуть деньги россиянам, которые ранее оплатили одежду и обувь, но не получили их из-за остановки доставок в Россию и прекращения работы систем Visa и Mastercard. Как сказано в письме Союза, с которым ознакомились «Известия», средства можно перевести межбанковским переводом по реквизитам. Аналогичную схему возврата средств Союз потребителей намерен предложить сервису аренды жилья Airbnb.

Сообщается, что организация получила жалобы от чуть более 100 потребителей, которые сделали на сайте иностранной компании более 200 заказов на общую сумму почти 1,4 млн рублей. Потребители уже обратились в интернет-магазин с просьбой вернуть средства и указали полные банковские реквизиты для международных переводов.

В организации надеются, что компания вернет россиянам деньги не позднее 10 дней со дня получения банковских реквизитов. Если британский ритейлер не ответит на просьбу, общественники планируют обсудить дальнейшую стратегию действий со специалистами Минюста. В Роспотребнадзоре также не исключили подачу групповых исков к компаниям.

Как пояснила глава Национального платежного совета Алма Обаева, ответственность за возврат средств за недоставленный товар несёт именно платёжная система. Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко уточнил, что перевод возможен через счета в банках стран, где не запрещены расчёты с Россией, либо через страны ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что деятельность в России приостановили сетевые магазины зарубежных брендов, которые выпускали подарочные карты с ограниченным сроком действия. Владельцы карт, не успевшие ими воспользоваться, пребывают в затруднении, и предпочитают вернуть деньги, несмотря на то, что ретейлеры обещают увеличить срок действия таких карт.