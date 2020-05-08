Совкомбанк опроверг заражение коронавирусом Бродского

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Сообщения о заражении коронавирусом президента Совкомбанка Ильи Бродского не соответствует действительности.

Информация о положительном тесте на коронавирус у президента Совкомбанка Ильи Бродского не соответствует действительности, — сообщили РИА Новости в самой кредитной организации. .

О заражении Бродского сообщили ряд telegram-каналов. Согласно их данным, тест на COVID-19 у него показал положительный результат. Когда медики приехали к нему домой, его якобы не оказалось в квартире.

Ранее NEWS.ru писал, что глава фракции «Единой России» в Госдуме РФ Сергей Неверов заявил, что направит жалобу в Роскомнадзор. Парламентарий хочет добиться санкций для распространителей недостоверной информации о том, что он заразился коронавирусом. Такие данные были приведены одним из политических Telegram-каналов.