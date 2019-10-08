https://static.news.ru/photo/f142ab08-e9d4-11e9-8384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета имеет материалы о намеренной подготовке беспорядков в Москве в период проведения выборов. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы, — цитирует его РИА Новости .

Он не привёл больше никаких подробностей, однако подчеркнул, что эти события «удивительным образом» вписываются в планы частной разведывательной компании, действующей в интересах властей США.

Ранее председатель комиссии Госдумы (ГД) по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что публикация посольства США в Twitter с описанием маршрута несанкционированного митинга в Москве 3 августа являлась призывом к участию в шествии. Таким образом, по его словам, «имело место вмешательство извне».