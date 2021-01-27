Совфед призвал ООН, ПАСЕ и ОБСЕ ограничить произвол интернет-компаний

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Совет Федерации выступил с предложением создать международную конвенцию, которая будет регулировать деятельность глобальных интернет-компаний, которые, как считают сенаторы, нарушают принципы свободы слова.

Согласно заявлению Совфеда, необходимость конвенции обуславливается возникшей в последнее время угрозой «бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний».

Целью этой работы должна стать выработка таких общепринятых норм, которые исключат произвольные решения и поставят глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права, — говорится в документе.

Совфед решительно осуждает действия интернет-компаний из США, которые «по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова» в соцсетях.

В заявлении подчёркивается, что развитие событий после выборов президента в Соединённых Штатах показало, что «американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии, общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также незаконной блокировки альтернативных платформ». Таким образом, считают в Совфеде, появляется угроза навязывания пользователям предвзятого взгляда на происходящее в самой стране и во всём мире.

Совет Федерации призывает генсека ООН, генерального директора ЮНЕСКО, профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсека Совета Европы, действующего председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатуры», — говорится в заявлении.

По словам сенаторов, данный вопрос должен быть предметом «самого серьёзного рассмотрения».

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти планируют поднять на международных площадках, в том числе в ОБСЕ, вопрос о действиях американских социальных сетей на фоне митингов 23 января по всей России.