https://static.news.ru/photo/4dce802e-cd77-11e9-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает правильной идею Пенсионного фонда РФ о единовременной выплате накопительной части пенсии, если её размер невелик.

В Пенсионном фонде России решили, как они могут быстрее передать небольшие пенсионные накопления гражданам, поскольку администрировать их дороже стоит. Это правильный шаг, — цитирует РИА Новости Рязанского.

По его мнению, лучше сразу получить 12-20 тыс. рублей и купить себе что-нибудь необходимое, чем иметь ежемесячную доплату в 1 тыс. рублей в течение всего периода получения пенсии.

Как писал News.ru, Пенсионный фонд России предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер имеет право получить деньги единовременно, а не по частям ежемесячно. Сейчас граждане получают свои накопления целиком, если размер рассчитанной для них накопительной пенсии составляет менее 5% от суммы общей пенсии. ПФР предлагает назначать накопительную пенсию только тем, у кого она выше 20% от федерального прожиточного минимума на 2019 год, сейчас эта сумма равняется для пенсионеров 8846 рублям.