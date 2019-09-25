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Правительство сочло правильным законопроект сенаторов о запрете использования клеток для подсудимых и защитных кабин. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

У нас есть хорошие новости, что на днях правительство дало положительное заключение на проект закона, который внесён Советом Федерации, — цитирует Матвиенко ТАСС. Проект поправок, запрещающий установку клеток для подсудимых...