Вячеслав Лебедев Вячеслав Лебедев Фото: kremlin.ru

Совет Федерации одобрил переназначение Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда РФ. Решение было принято в ходе заседания.

Комитет <...> предварительно рассмотрел представленную президентом кандидатуру Лебедева Вячеслава Михайловича для назначения на должность председателя Верховного суда РФ и принял решение рекомендовать Совету Федерации назначить представленную президентом кандидатуру на указанную должность, — сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Как сообщает АГН «Москва», Лебедев назначен на срок до шести лет. Должность председателя Верховного суда РФ он занимает с 12 декабря 1993 года.

Ранее News.ru писал, что кандидатуру Лебедева утвердила кадровая комиссия при президенте РФ.

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