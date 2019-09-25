Совет Федерации одобрил переназначение Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда РФ. Решение было принято в ходе заседания.
Комитет <...> предварительно рассмотрел представленную президентом кандидатуру Лебедева Вячеслава Михайловича для назначения на должность председателя Верховного суда РФ и принял решение рекомендовать Совету Федерации назначить представленную президентом кандидатуру на указанную должность, — сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Как сообщает АГН «
Ранее News.ru писал, что кандидатуру Лебедева утвердила кадровая комиссия при президенте РФ.