Совфед одобрил закон об уголовном наказании за агрессивное вождение

Совет Федерации одобрил законопроект об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу. Теперь максимальное наказание для них составит три года лишения свободы с запретом заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет. Им также может быть выписан штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Совфеда.

Как отмечается в пояснительной записке, более 40% водителей повторно нарушают правила дорожного движения, не обращая внимания на возможность привлечения к административной ответственности. Почти 10% водителей грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу встречного движения.

Ранее также предлагалось арестовывать авто лихачей на три месяца. Такую меру планируют применять по отношению к тем, кто в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч рублей. Однако прежде проект об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД обсудят с экспертами, заявил один из его авторов, депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Он добавил, что рассмотрение законопроекта в Госдуме может быть отложено до следующего года.

Ранее спикер парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале одобрил жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей. Он добавил, что ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы «прославиться в социальных сетях» и увеличить количество подписчиков, недопустимы.