У лихачей собираются на три месяца отбирать автомобили

Законопроект о лихачах предусматривает арест авто на три месяца. Такую меру планируют применять по отношению к тем, кто в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч рублей. Однако прежде проект об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД обсудят с экспертами, заявил один из его авторов депутат Госдумы Адальби Шхагошев, передаёт РИА Новости. Он добавил, что рассмотрение законопроекта в ГД может быть отложено до следующего года.

Это будет обсуждаться на экспертных площадках, которые утверждены в «Единой России», на координационном совете и на экспертном совете, после чего мы уже выйдем на внесение. Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашёнными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов, — приводит слова парламентария агентство.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что законопроект могут внести на рассмотрение до конца года. Однако, как уточнил Шхагошев, вноситься он будет, скорее всего, в следующем году.

Ранее спикер парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале одобрил жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей. Он добавил, что ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы «прославиться в социальных сетях» и увеличить количество подписчиков, недопустимы.