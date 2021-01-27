Совфед одобрил приоритет норм Семейного кодекса над международными актами

https://static.news.ru/photo/bce13e0e-607c-11eb-88c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет в Семейном кодексе приоритет Конституции России, а также основ правопорядка и нравственности над международными договорами.

Сейчас в законе сказано, что «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора». Однако обновленная редакция 79-й статьи Конституции говорит о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России, не подлежат исполнению, если это противоречит российским нормам.

В связи с этим, как передаёт ТАСС, в Семейный кодекс внесены поправки, которые гласят, что «не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности».

В законе уточняется, что такое противоречие может быть установлено в определённом федеральным конституционным законом порядке.

Голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. В нём приняли участие более 74 млн человек. За изменения в главном законе России высказались 77,92% граждан, против — 21,27%.

NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.