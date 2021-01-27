Совфед одобрил приоритет норм Семейного кодекса над международными актами

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет в Семейном кодексе приоритет Конституции России, а также основ правопорядка и нравственности над международными договорами.
Сейчас в законе сказано, что «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора». Однако обновленная редакция 79-й статьи Конституции говорит о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России, не подлежат исполнению, если это противоречит российским нормам.
В связи с этим, как
В законе уточняется, что такое противоречие может быть установлено в определённом федеральным конституционным законом порядке.
Голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. В нём приняли участие более 74 млн человек. За изменения в главном законе России высказались 77,92% граждан, против — 21,27%.
NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был