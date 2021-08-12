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Советник губернатора объяснил, почему назвал красноярцев «кучей дерьма»

15:20, 12 августа 2021
Советник губернатора объяснил, почему назвал красноярцев «кучей дерьма» Фото: krasnoyarskrf/vk.com
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Советник красноярского губернатора Александра Усса Андрей Агафонов рассказал, что в его оскорбительной оценке виноваты жители города. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Чиновник объяснил, что не удалял пост, в котором назвал красноярцев «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма», это сделал Facebook из-за жалоб.

Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох, Россия не так уж плоха, не без недостатков, конечно, но если сравнивать с другими, то и у нас есть некоторые достоинства!объяснил свой поступок Агафонов.

Чиновник заявил, что людям, на которых направлено его возмущение, не важен повод для недовольства, они наслаждаются своей «несчастностью».

Ранее Андрей Агафонов выложил разгромный пост о жителях Красноярска из-за того, что они раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Пост был удалён, но его сохранили СМИ.

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