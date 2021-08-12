Советник губернатора объяснил, почему назвал красноярцев «кучей дерьма»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:20, 12 августа 2021
Фото: krasnoyarskrf/vk.com
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Советник красноярского губернатора Александра Усса Андрей Агафонов рассказал, что в его оскорбительной оценке виноваты жители города. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Чиновник объяснил, что не удалял пост, в котором назвал красноярцев «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма», это сделал Facebook из-за жалоб.
Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох, Россия не так уж плоха, не без недостатков, конечно, но если сравнивать с другими, то и у нас есть некоторые достоинства! — объяснил свой поступок Агафонов.
Чиновник заявил, что людям, на которых направлено его возмущение, не важен повод для недовольства, они наслаждаются своей «несчастностью».
Ранее Андрей Агафонов выложил разгромный пост о жителях Красноярска из-за того, что они раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Пост был удалён, но его сохранили СМИ.