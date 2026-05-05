05 мая 2026 в 09:00

Соус песто в десерте? Звучит странно, а на вкус — божественно. Собираем летние брускетты

Соленый крекер, свежая зелень и капелька оливкового масла превращают простую закуску в настоящий фуршетный хит.

Что понадобится

Клубника свежая — 200 г, крекер соленый — 10–12 шт., миндаль (бланшированный) — 50 г, пармезан — 30 г, петрушка свежая — 1 пучок, масло оливковое «экстра вирджин» — 3 ст. л., перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

Миндаль заливаю крутым кипятком на 5 минут, затем сливаю воду, обдаю холодной и очищаю от кожицы. Обсушиваю орехи салфеткой и мелко рублю ножом. Пармезан натираю на мелкой терке, петрушку мою, сушу и мелко режу.

В ступке соединяю зелень, рубленый миндаль и пармезан, тщательно растираю пестиком. Постепенно, маленькими порциями, вливаю оливковое масло, доводя пасту до однородной консистенции песто. Клубнику мою, удаляю плодоножки и нарезаю ягоды ломтиками.

На каждый крекер выкладываю несколько долек клубники и щедро поливаю соусом песто. По желанию посыпаю свежемолотым черным перцем и сразу подаю.

Дмитрий Демичев
