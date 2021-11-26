Сотрудников ПФР в Приангарье заподозрили в хищении более 600 тысяч рублей

Управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту крупного хищения из бюджета Пенсионного фонда России. В его совершении подозреваются должностные лица регионального отделения ПФР, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, подозреваемые совершили хищение денежных средств ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, воспользовавшись своим служебным положением. Украденным они распорядились по собственному смотрению. Ущерб от их действий составил более 600 тысяч рублей.
Следователи
Ранее сообщалось, что в Москве задержали бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова. Его подозревают в крупном хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.