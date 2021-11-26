Сотрудников ПФР в Приангарье заподозрили в хищении более 600 тысяч рублей

Управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту крупного хищения из бюджета Пенсионного фонда России. В его совершении подозреваются должностные лица регионального отделения ПФР, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемые совершили хищение денежных средств ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, воспользовавшись своим служебным положением. Украденным они распорядились по собственному смотрению. Ущерб от их действий составил более 600 тысяч рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, проводят обыски. Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова. Его подозревают в крупном хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.