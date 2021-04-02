Суд арестовал чиновника Минпромторга РФ по делу о превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/28e59e40-93c4-11eb-a147-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Хамовнического суда

Хамовнический районный суд Москвы арестовал главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении полномочий. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») на срок до 1 июня, — цитирует ТАСС представителя суда.

Отмечается, что следствие подозревает Серватинского в выдаче бюджетной субсидии компании «Исток» из Кабардино-Балкарии, при этом он знал, что документы, поданные в министерство, являются поддельными. Сумма субсидии была выделена в 2018 году на возмещение затрат на научно-исследовательскую деятельность, якобы произведённую компанией.

Как сообщал NEWS.ru, инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 10 Мурат Мурадов, которого арестовали за взятку в почти 1 млн рублей, признал свою вину.