Названо время наступления усталости за рулём

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На скорости 90 км/ч усталость у водителя наступает примерно через 3,5–4 часа. Езда в состоянии утомления недопустима, так как может привести к непоправимым последствиям. Об этом автолюбителям напомнили представители ГИБДД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что чем выше скорость езды, тем быстрее наступает усталость. Так, при 90 км/ч водитель будет утомлён примерно через 3,5–4 часа. По словам сотрудников ГИБДД, многие, будучи за рулём, не уделяют должного внимания усталости, сонливости или снижению концентрации внимания на дороге. В таком состоянии у водителя притупляется внимание и увеличивается время реакции.

Водителям нужно вовремя применять меры борьбы с утомлением и помнить, что никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон. В случае если автомобилист почувствовал слабость, головокружение и головную боль, следует немедленно остановиться и отдохнуть. В противном случае управляющий транспортным средством может оказаться не в состоянии быстро сконцентрироваться и вовремя принять нужное решение, — передаёт сообщение портал Autonews.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники ГИБДД чаще всего штрафуют за тюнинг, который владельцы машин должным образом не зарегистрировали. Однако не каждая модификация железного коня подлежит официальному оформлению, считает автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. За подобные нарушения правоохранительные органы могут снять автомобиль с учёта до тех пор, пока водитель не вернёт ему прежнее состояние.