Сотрудники аэропорта Сургута нашли лису с капканом на лапе

https://static.news.ru/photo/ba76b8ec-83f4-11eb-9b85-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen & Christine Sohns/imageBROKER.com/Global Look Press

Лису с капканом на лапе обнаружили в аэропорту Сургута, её освободили и отправили на лечение к ветеринару.

Животное заметили сотрудники службы авиационной безопасности во время патрулирования площади перед воздушной гаванью.

Молодая лисица небольшого размера бегала по парковке аэропорта, поджимая переднюю лапу. Приглядевшись, работники увидели, что лиса бегает с капканом на лапе, — приводит сообщение аэропорта РИА Новости.

Травмированную лису смог поймать кинолог воздушной гавани, другие сотрудники сняли капкан, поместили зверя в переноску и отнесли к ветеринару. Специалист при осмотре убедился, что лисе нет и года. Животное при этом не сопротивлялось, вело себя дружелюбно и спокойно.

В Сургуте нет отдельного центра реабилитации для диких животных, поэтому лиса лечится у частного специалиста. Позже её отпустят в дикую природу.

В январе жители Санкт-Петербурга сообщали о появлении на улицах города лисиц, писал NEWS.ru. Животные пришли в город в поисках еды из-за морозов.