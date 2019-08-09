https://static.news.ru/photo/474ca05c-bb87-11e9-9f85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Перебои со связью на митинге связаны с перегрузкой сетей

Представители разных сотовых операторов утверждают, что такое случается, когда в одном месте присутствует много человек.

К сожалению, иногда присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве приводит к перегрузке существующих сетей 3G/4G, которые имеют свой лимит по числу абонентов в одной соте и размеру канала передачи данных, — рассказал РБК представитель «Мегафона» Юрий Нехайчук.

Сотрудник сотового оператора говорит, что когда много абонентов собираются в одном локальном пространстве, они должны перезагрузить отдельные базовые станции для оптимизации работы сети. Пропускная способность одной соты составляет около 10 тысяч человек.

Как писал News.ru, согласованный митинг оппозиции «За допуск» на проспекте Сахарова завершился. По данным «Белого счётчика», акцию посетили почти 50 тысяч человек, МВД сообщает о 20 тысячах участников. К собравшимся присоединились журналисты Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, а также рэп-исполнители Oxxxymiron и Face.