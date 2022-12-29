SOTA: СПбГУ сформировал черные списки нелояльных сотрудников

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

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Российское интернет-издание SOTA со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что в Санкт-Петербургском государственном университете сформировали список сотрудников, нелояльных действующим властям страны. По данным СМИ, в ближайшем будущем руководство вуза планирует от этих сотрудников избавиться. В частности, с ними не станут продлевать рабочие контракты.

По словам двух собеседников агентства, такие списки были созданы еще в конце прошлого года. При этом на одном из факультетов нелояльными признаны 30 человек, в одной из лабораторий — 4 сотрудника из 20. По словам источников, увольнения уже начались. Они добавили, что на фигурирующих в этих списках лиц также составляются заявления в прокуратуру.

По имеющимся данным, чтобы избавиться от нелояльных сотрудников, СПбГУ не продляет с ними трудовые контракты или выставляет заведомо неприемлемые графики работы.

В октябре с факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) после участия в акции протеста против мобилизации уволили преподавателя философии и доцента кафедры междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Дениса Скопина.

Как писало издание SOTA, курсы Скопина — «одни из самых посещаемых на факультете свободных искусств и наук». Студенты до этого решили создать профсоюз для защиты своих прав и академических свобод, протестуя против уничтожения факультета.

Также сообщалось, что автор популярного Telegram-канала о высшем образовании «Наука и университеты» доктор технических наук, профессор Евгений Белый о заявил о том, что был вынужден уволиться из ульяновского вуза, в котором проработал четверть века, из-за давления руководства.