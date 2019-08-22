https://static.news.ru/photo/c0f0b402-c4a1-11e9-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Египетский город Хургада признан курортом с самым высоким риском пищевого отравления. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Sick Holiday и лаборатории YorkTest.

С начала 2017 года более 380 туристов пострадали в Хургаде от некачественных продуктов питания.

На втором месте оказался популярный курорт Пунта-Кана в Доминиканской Республике, где отравились 211 отдыхающих.

Замыкает тройку антирейтинга побережье Ривьера-Майя в Мексике, включающее популярный курорт Плайя-дель-Кармен. За указанный период времени пищевое отравление там было диагностировано у 182 туристов.

В десятку худших также вошли популярный среди россиян турецкий город Анталья, мексиканский Канкун, острова Кабо-Верде Боа-Вишта и Сал, Марракеш в Марокко и испанские курорты Майорка и Бенидорм, сообщает Daily Mail.

Ранее News.ru писал о том, что сервис по бронированию жилья Tvil.ru составил рейтинг наиболее востребованных россиянами, отдыхающими с детьми, отечественных курортов. В число лидеров вошли три курорта Краснодарского края (Сочи, Анапа и Геленджик) и семь крымских городов: Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь.