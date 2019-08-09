https://static.news.ru/photo/61d29020-bce6-11e9-934e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты составили список самых востребованных авианаправлений среди путешественников в период с 1 июня по 1 сентября текущего года.

Самым популярным российским городом среди туристов стала Москва. За ней следуют Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург и Анапа. В десятку лучших также вошли Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Среди востребованных зарубежных направлений оказались Москва — Ереван, Москва — Кишинёв, Москва — Тиват, Москва — Ташкент и Москва — Баку.

Доля тех, кто отдохнул или планирует отдохнуть в Ереване до конца августа увеличилась с 4,5% до 5,9%. При этом число путешественников, выбравших для отпуска Грузию, сократилось почти в два раза, передаёт сервис путешествий Туту.ру.

Ранее News.ru писал, что около трети россиян продолжают решать рабочие вопросы, будучи в отпуске. 32% опрошенных сообщили, что находясь на отдыхе, проверяют рабочую почту, совершают звонки, делают отчёты и пишут деловые письма.