Соседка Гагарина назвала плохую примету в день гибели космонавта

https://static.news.ru/photo/501b2ae8-9b5d-11eb-94df-96000091f725_660.jpg Юрий Гагарин Фото: Genrietta Peryan/Russian Look

Соседка Юрия Гагарина Тамара Волынова рассказала о плохой примете, случившейся в день гибели космонавта. Ему пришлось вернуться домой перед тем, как отправиться на учебные полёты.

Волынова в подробностях запомнила последний день, когда погиб Гагарин. В то утро она опаздывала на работу, мама пошла вызвать ей лифт, в котором уже стоял космонавт с коллегой Георгием Добровольским. С молодой соседкой Гагарин пошутил, что она всегда опаздывает на работу и до сих пор ходит «в доченьках».

Космонавт был в приподнятом настроении, поэтому стал шутить и с коллегой, пишет «МК».

Он поворачивается к Жоре: «Жора, а ты чего с нами сегодня так рано?» Тот говорит: «Сдаю сегодня на права». — «Ты только сдавай не так, как вчера вечером, когда ты въезжал в гараж и чуть мою машину не зацепил!» Ну, опять посмеялись, — вспоминает Волынова.

После этого соседи поговорили о жене космонавта Валентине, которая лежала в больнице и которую после учебных полётов Гагарин собирался навестить. Вместе Волынова и Гагарин прошли по Звёздному городку, и тут космонавт вспомнил, что забыл пропуск. Он вернулся домой, забрал документ, который оказался в лётной куртке, попрощался с дочками и ушёл. Как оказалось, навсегда.

Юрий Гагарин разбился во время учебного полёта на МиГ-15 УТИ вместе с лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным. Воздушное судно упало в Киржачском районе Владимирской области. Причины катастрофы неизвестны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последний из ныне живущих членов первого отряда космонавтов Борис Волынов предположил, что причиной гибели Юрия Гагарина могло стать столкновение его самолёта с метеозондом.