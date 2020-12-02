Соседка блогера Reeflay заявила о «драке» в день смерти девушки

Соседка блогера Стаса Решетникова (Reeflay), подруга которого умерла во время стрима, рассказала, что молодые люди часто скандалили. По словам женщины, в день, когда умерла девушка, также не обошлось без инцидента.
Утром у молодых людей была «очередная драка», отметила соседка. Она добавила, что Решетников даже выгнал девушку на улицу в нижнем белье. Блогер требовал от неё назвать какой-то код, а при виде соседей «загнал» сожительницу домой. Женщина указала, что погибшая была на улице до 15 минут. Казалось, что она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
О своих соседях женщина оказалась нелучшего мнения.
Мы слышали постоянные драки, скандалы. К ним очень часто и много людей приезжало ночью, поэтому к нам домой ломились очень часто, — рассказала она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что блогера Стаса Решетникова (Reeflay) доставили к следователю для беседы. Об этом заявила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий. Решетников более двух часов вёл стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. В настоящее время стример задержан полицией.