Соседка блогера Reeflay заявила о «драке» в день смерти девушки

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Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин заявил, что новый регламент экзамена на права вводится с целью сделать его объективным и приближённым к реальной обстановке.

Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно — инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать, — отметил Шеюхин в беседе с РИА...