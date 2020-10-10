Соседи рассказали о матери, державшей младенца в шкафу

https://static.news.ru/photo/8159575c-0c00-11eb-a15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Соседи жительницы Карпинска (Свердловская область) Юлии, которая в течение полугода держала в шкафу свою новорождённую дочь, никогда не встречались с женщиной. При этом из её квартиры никогда не доносилось никаких посторонних звуков.

Известно, что Юлия приобрела квартиру весной 2020 года.

После того как она заехала, мы её в глаза никогда не видели. А чтобы в той комнате, где у них была кладовка, плакал новорождённый, никогда такого не слышали, — рассказала соседка Юлии в беседе с KP.RU.

Кроме того, близкие семьи сообщили, что полгода назад Юлия развелась со своим мужем. Возможно, причинами расставания были угрозы и избиения. Также существует мнение, что муж знал о новорождённой, однако почему-то её не признавал.

Жительница Карпинска полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали дистрофию третьей степени.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние шестимесячной девочки стабилизировалось, сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.