Соседи ахнут от цветника: эти роскошные цветы не боятся дождя и жары

Соседи ахнут от цветника: эти роскошные цветы не боятся дождя и жары

Не все дачники готовы все лето возиться с розами и пионами ради пары недель цветения. К счастью, есть растения, которые выглядят не хуже, но требуют куда меньше внимания. Они долго цветут, не разваливаются после дождя и редко болеют.

Настоящая находка для клумбы — георгины. Особенно хороши пионовидные и помпонные сорта. Они цветут с июня почти до заморозков, а крепкие стебли не падают даже после ливней. Подпорки таким цветам обычно не нужны.

Пионовидные астры тоже радуют долго — с августа до октября. Их пышные махровые бутоны напоминают пионы, но оттенков у них гораздо больше. Многие дачники любят астры за то, что каждый год можно менять место посадки и экспериментировать с сортами.

Еще один удачный вариант — густомахровая гвоздика Шабо. Она спокойно переносит жару, редко страдает от тли и цветет до холодов. А яркие оттенки делают клумбу нарядной все лето.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь почти отказалась от капризных роз на участке. Она советует не загущать посадки, чтобы цветы лучше проветривались и дольше сохраняли пышное цветение.

Ранее сообщалось, что муравьи на участке — это не просто мелкая неприятность. Они таскают тлю, портят растения и быстро обживают дорожки и фундамент.