ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 09:00

Соседи ахнут от цветника: эти роскошные цветы не боятся дождя и жары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Не все дачники готовы все лето возиться с розами и пионами ради пары недель цветения. К счастью, есть растения, которые выглядят не хуже, но требуют куда меньше внимания. Они долго цветут, не разваливаются после дождя и редко болеют.

Настоящая находка для клумбы — георгины. Особенно хороши пионовидные и помпонные сорта. Они цветут с июня почти до заморозков, а крепкие стебли не падают даже после ливней. Подпорки таким цветам обычно не нужны.

Пионовидные астры тоже радуют долго — с августа до октября. Их пышные махровые бутоны напоминают пионы, но оттенков у них гораздо больше. Многие дачники любят астры за то, что каждый год можно менять место посадки и экспериментировать с сортами.

Еще один удачный вариант — густомахровая гвоздика Шабо. Она спокойно переносит жару, редко страдает от тли и цветет до холодов. А яркие оттенки делают клумбу нарядной все лето.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь почти отказалась от капризных роз на участке. Она советует не загущать посадки, чтобы цветы лучше проветривались и дольше сохраняли пышное цветение.

Ранее сообщалось, что муравьи на участке — это не просто мелкая неприятность. Они таскают тлю, портят растения и быстро обживают дорожки и фундамент.

Проверено редакцией
Читайте также
Дело Дятлова может получить новое развитие при одном условии
Общество
Дело Дятлова может получить новое развитие при одном условии
Для семей раненых бойцов СВО вводят новую льготу
Общество
Для семей раненых бойцов СВО вводят новую льготу
Посадите эту розу и забудьте о проблемах: цветет все лето и никогда не переродится в шиповник
Общество
Посадите эту розу и забудьте о проблемах: цветет все лето и никогда не переродится в шиповник
Розы усыпаны бутонами все лето: весенняя подкормка творит с кустами настоящие чудеса
Общество
Розы усыпаны бутонами все лето: весенняя подкормка творит с кустами настоящие чудеса
Посадила эти растения для сада в стиле прованс: многолетники дают нежные акценты и никогда не выходят из моды
Общество
Посадила эти растения для сада в стиле прованс: многолетники дают нежные акценты и никогда не выходят из моды
Общество
розы
пионы
цветы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак появилась на ПМЭФ в красном галстуке и гольфах с подтяжками
Нейробиолог назвал неожиданную причину развития депрессии
Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС
В ОДКБ подготовили новые решения по укреплению сил организации
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.