«Сорвал фуражку, пнул по ягодице»: уголовные итоги последних протестов

Cпустя два с половиной месяца протестного затишья оппозиция анонсировала новый митинг в поддержку Алексея Навального. Правозащитники и адвокаты уже начали готовиться к новой волне задержаний и арестов в преддверии, во время и после несанкционированной акции — так, команда проекта «Апология протеста» объявила, что всю предстоящую неделю будет работать без выходных и перерывов. Однако до сих пор продолжаются уголовные дела, возбуждённые по итогам зимних несанкционированных акций 23 и 31 января. В чём обвиняют участников митингов, какое наказание чаще всего они получают — в материале NEWS.ru.

«Апология протеста» насчитала более сотни уголовных дел, которые были возбуждены после митингов в январе в поддержку Алексея Навального. В отличие от, например, протестов лета 2019 года, после которых были возбуждены дела исключительно по 212-й статье (которая позже превратилась в 318-ю), сейчас следователи более широко пользуются возможностями Уголовного кодекса. Так, этой зимой были возбуждены дела сразу по нескольким статьям УК: ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность), ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 212.1 («дадинская» статья за неоднократное нарушение законодательства о митингах), ст. 213 (хулиганство), ст. 236 (московское «санитарное дело»), ст. 267 (дела о перекрытии дорог и тротуаров в Москве и Санкт-Петербурге), ст. 318 (дела о насилии в отношении сотрудников полиции).

Ещё одна отличительная особенность январских митингов — их география. На этот раз на улицы в поддержку Навального вышли не только Москва и Санкт-Петербург, а буквально вся Россия. По этой причине так велико число уголовных дел.

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На данный момент части фигурантов уже вынесли приговоры, остальные всё ещё ждут своего часа.

По информации «Медиазоны», самые первые приговоры вынесли в Костроме и во Владимире в начале марта. В Костроме 26-летнего Алексея Виноградова приговорили к полутора годам принудительных работ в специализированном исправительном центре. На акции 23 января Виноградов, пытаясь помешать задержанию другого участника митинга, сорвал с полицейского фуражку, а затем пнул его по ягодице. Мужчина признал свою вину и извинился перед правоохранителем.

Во Владимире осудили 38-летнего Виталия Тимофеенко. Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, его обвинили по более тяжкой второй части 318 статьи УК — применение насилия в отношении представителя власти с причинением вреда здоровью. В итоге Виталий получил три года колонии.

В Москве уже также прозвучали первые приговоры. 10 марта Тверской суд приговорил Александра Мучаева к одному году условно. Мужчина обвинялся в том, что находился за рулём машины, которая наехала на полицейского. С ним в машине в это время находились участницы группы Pussy Riot Мария Алёхина и Люся Штейн — они проходят фигурантками по делу о нарушении санитарных норм (статья 236 УК). Мучаев полностью признал вину.

Приговор ещё одному участнику январских событий Тимуру Салихову, который также обвинялся в применении силы к полицейскому, прошёл тихо и незаметно. О нём стало известно лишь спустя три дня из его письма проекту «Арестанты 212». Салихова приговорили к двум годам колонии общего режима. Сам он в письме признаётся, что в шоке от наказания, так как признал вину, раскаялся, а также имеет смягчающие обстоятельства.

7 апреля Тверской суд приговорил ещё одного протестующего Валерия Евсина к двум годам лишения свободы общего режима. Евсин обвинялся в том, что бросил металлическое заграждение в сторону полицейских. Несмотря на то что мужчина признал вину, суд назначил ему реальное наказание.

Пресс-служба Пресненского районного суда

Ольга Бендас — единственная женщина из всех арестованных по 318 статье в Москве. Её обвиняют в том, что она несколько раз ударила силовика во время митинга. Кроме того, после её задержания СК распространил видео, где она позирует с резиновой полицейской дубинкой и говорит: «Ну, этот трофей я оставлю в любом случае — тот, кто с мечом придет, тот от меча и получит ******** («удары»)». Бендас признала вину и даже извинилась на камеру. По сей день она содержится в СИЗО-6. 19 апреля Тверской суд начал рассматривать дело Ольги по существу. Судя по всему, несмотря на признание вины, её дело рассматривается в общем порядке с исследованием доказательств: в карточке дела на сайте суда указано, что заседание отложено на 29 апреля в связи с неявкой свидетелей.

Наибольший резонанс вызвал приговор участнику акции 31 января Павлу Грин-Романову. Прокуратура запросила для него восемь лет колонии за то, что молодой человек распылил перцовый газ в сторону омоновца. Молодой человек признал вину, суд в итоге приговорил его к трём с половиной годам колонии.

В Санкт-Петербурге одним из самых известных фигурантов потасовок с полицией стал Николай Девятый. Во время митинга мужчина ударил двоих полицейских — причём это были сотрудники ГИБДД, а не ОМОНа. Правоохранители в результате ударов получили травмы, поэтому Девятому вменили вторую часть статьи 318 УК. Мужчина признал вину, сейчас дело в его отношении расследуется, а сам он находится под стражей — как минимум до 21 апреля.

Ещё один участник протестной акции в Петербурге — отец семерых детей Андрей Ломов. По версии следствия, он толкнул полицейского во время прорыва оцепления на Невском проспекте. Мужчина признал вину, однако утверждал, что у него не было «умысла причинить физическую боль». Куйбышевский суд Санкт-Петербурга рассмотрел его дело в особом порядке и назначил наказание в два года условно с испытательным сроком два года.

Андрей Ломов 78.мвд.рф

Так называемое «санитарное дело» — о якобы имевшем место нарушении карантинных норм на митинге в поддержку Навального (статья 236 УК) — всё ещё расследуется. Его фигурантами стали сторонники оппозиционера Любовь Соболь, Анастасия Васильева, Георгий Албуров, Николай Ляскин, Мария Алёхина, Люся Штейн, Олег Навальный, Кира Ярмыш, Олег Степанов, Константин Янкаускас. Изначально всех их, за исключением Васильевой и Ляскина, поместили под домашний арест, однако позже Соболь, Янкаускасу, Навальному и Штейн смягчили меру пресечения, изменив её на запрет определённых действий.

Меньше недели назад, 14 апреля, также по следам январских митингов были возбуждены новые уголовные дела. Были задержаны журналисты студенческого издания DOXA Армен Арамян, Алла Гутникова, Наталья Тышкевич и Владимир Метёлкин. Им предъявили обвинение по статье 151.2 УК — вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие для них опасность. Поводом для возбуждения дела стал видеоролик, который журналисты записали в преддверии акции 23 января. В нём они рассказывали, что угрозы отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иски в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными. В тот же день Басманный суд назначил всем четверым запрет определённых действий, как запрашивало следствие. Адвокаты назвали эту меру с её запретами процессуальной уловкой, так как формально следователи просили для молодых людей запрет определённых действий, но с позволением выходить из дома всего на одну минуту (с 23:59 до 24:00 часов).