Соратника Фургала не допустили к думским выборам

Центральная избирательная комиссия РФ не зарегистрировала члена «Партии Роста» Михаила Сидорова на выборы в Госдуму. Он выдвигался по 69 одномандатному избирательному округу, сообщает «ФедералПресс».

Они сослались на то, что я предоставил не все документы. Но в то же время, этих документов оказалось достаточно для регистрации по федеральному списку. Совершенно не удивлён. Исходя из политической ситуации в регионе, такой результат был ожидаем, — заявил политик.

Судя по постановлению ЦИК, юридический отдел «Партии Роста» забыл приложить заявление.

Михаил Сидоров в апреле вышел из партии ЛДПР, куда его пригласил экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Решился на это Сидоров после ареста главы региона в июле 2020 года по делу об организации убийств.

Ранее сообщалось, что сын Сергея Фургала Антон подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Он заявил свою кандидатуру как самовыдвиженец.