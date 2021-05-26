Опасный бизнес: соратница Титова — о том, как защитить предпринимателей

Согласно итогам опроса Федеральной службы охраны (ФСО), почти 80% бизнесменов в России считают, что не защищены от необоснованного уголовного преследования. С ними согласны 18% прокуроров. При этом 78,6% предпринимателей считают, что отечественное законодательство не предоставляет необходимых гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Такие данные содержатся в докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и председателя Совета основателей «Деловой России» Бориса Титова, детали которого приводит РБК. Член генсовета «Деловой России» и руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева рассказала NEWS.ru, как исправить ситуацию и почему надо уменьшить максимальное наказание по налоговым статьям.

— Как вы оцениваете данные, полученные в ходе опроса ФСО?

— Выходит, что большинство предпринимателей считают, что вести бизнес небезопасно, и даже в надзорных инстанциях многие с ними согласны. Все законодательные изменения, предпринятые ранее для изменения ситуации, должны были стать эффективным инструментом. К сожалению, правоприменительная практика не учитывает эти изменения должным образом.

— Вы можете привести примеры?

— Самое чувствительное для бизнеса — избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Часть 1.1 статьи 108 УК предусматривает, что мера не должна избираться, если речь идёт о нарушении закона в сфере предпринимательской деятельности. Но суды продолжают заключать людей под стражу по формальным причинам. Также в ходе следственных действий изымается большое количество имущества, которое очень долго находится без процессуального статуса. Статью, подразумевающую «разумные сроки», следователи понимают по-своему: и год, и два могут быть для них вполне разумным сроком.

Статья, введённая для того, чтобы ограничить такие действия, разрушающие бизнес, не применяется. Ещё у нас часто возбуждаются уголовные дела без надлежащей доследственной проверки. Статья о хищении часто вменяется, когда на самом деле речь об этом не идёт и был просто совершён обман. У нас возбуждаются уголовные дела, когда речь идёт исключительно о гражданско-правовых спорах. Это большая, серьёзная проблема, так как система у нас в случае возбуждения уголовного дела стремится всеми силами доводить его до суда.

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Также существует проблема с установлением размера ущерба. Зачастую при назначении экспертизы защите не предоставляют возможность своевременно задавать вопросы, а сама экспертиза проводится в учреждениях, которые просто копируют выводы следствия. Всё это в совокупности создаёт ситуацию, когда бизнес не чувствует себя защищенным. Всё это приводит к банкротству, которое является не только проблемой предпринимателя, но и проблемой социального характера — тысячи людей лишаются работы и дохода.

— Что можно сделать, чтобы исправить положение?

— Совместная работа с руководством правоохранительных органов, с разъяснениями пленума Верховного суда и дополнительные изменения в законодательство, которые бы исключали злонамеренное использование определённых оговорок в законе.

— При этом, согласно докладу, бизнесмены стали расценивать положение дел в России чуть лучше, и многие согласны, что внесённые ранее коррективы в законодательство по «предпринимательским» статьям улучшили ситуацию.

— Правильно: я не говорю, что вносимые ранее поправки были неэффективны, я говорю, что они недостаточно эффективны. Изменения в лучшую сторону можно отследить. Например, перестали вменять 210 статью об организации преступного сообщества. Изменения есть, но незначительные, а бизнес должен чувствовать себя защищённо, чтобы у нас формировался достойный деловой и инвестиционный климат.

— Среди предложенных мер для исправления ситуации есть идеи снизить сроки максимального заключения для осуждённых по налоговым преступлениям. Как это может помочь деловому климату?

— Дело в том, что максимальный срок лишения свободы предполагает отношение деяния к той или иной категории тяжести, а она, в свою очередь, определяет срок давности по преступлению. Следовательно, снизив максимальный срок всего на год, что, кстати соответствует практике — максимальный срок в шесть лет у нас не назначают — мы переведём преступления в другую категорию тяжести. Срок давности уменьшится.

Почему это важно? Предприниматели получат возможность иметь надлежащую доказательную базу своей добросовестности. Это не значит, что провинившиеся будут нести меньшее наказание. Сейчас налоговая служба видит практически в режиме реального времени все нарушения предпринимателя, и им не нужны длинные сроки давности для выявления нарушений. Действующий сейчас срок давности в 10 лет — слишком длинный, если он будет составлять шесть лет, это позволит предпринимателям работать в более спокойных условиях, не переживать о том, что документы лучше хранить лет 10, а то и 15, чтобы чего-то не случилось.