Сообщения о нарушениях на участке голосования в Москве оказались фейками

https://static.news.ru/photo/dd3523a8-b86d-11ea-a5d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве опровергают случаи нарушения во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом ТАСС рассказал официальный представитель штаба Александр Асафов. Он заявил, что во время мониторинга социальных сетей был обнаружен ряд сообщений о якобы имевшем место подкупе и организованном голосовании на участках.

Все они были проверены с помощью видеокамер и опроса наблюдателей на участках, информация о нарушениях не подтвердилась, — цитирует его агентство.

Он напомнил, что в обязанности штаба входит выявление возможных нарушений при голосовании, в том числе, при помощи мониторинга соцсетей. По каждому факту проводится тщательная проверка. Ранее штаб уже выявил ряд недостоверных сообщений, опубликованных в интернете и касающихся проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Асафов привёл в пример несколько фактов. Так, в соцсетях был обнаружен пост о голосовании представителей одной из военных частей в районе Тропарево-Никулино. Представители штаба после анализа видеозаписей, пришли к выводу, что, скорее всего, были использованы кадры с других выборов. Также фейком оказалось и сообщение о конфликте пожилой женщины с представителями полиции во время голосования в Выхино. Не подтвердился и факт подкупа клубникой избирателей, чтобы они голосовали против поправок.

Как писал NEWS.ru, более 21 млн человек по всей России уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. За два дня после начала голосования явка, включающая проголосовавших онлайн, составила 19,49%.