Сомнолог раскрыл неожиданную пользу дневного сна Сомнолог Новиков: дневной сон может повысить креативность

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Дневной сон может повысить креативность человека, заявил врач-сомнолог Максим Новиков. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что это подтверждает исследование, проведенное в университете Флориды. Там установили, что часовой сон может помочь в поиске более эффективных решений проблем.

Короткий дневной сон, также известный как сиеста, имеет потенциал положительно влиять на креативность человека. <...> Одно [исследование] проведенное в университете Флориды показало, что 60-90-минутный дневной сон может способствовать улучшению креативности и помогать в поиске более глубоких и эффективных решений проблем, — пояснил врач.

Такой эффект дневного сна связывают с укреплением связей в мозге, улучшением доступности информации и благоприятным влиянием на ассоциативное мышление. Кроме того, отдых в середине дня помогает восстановить энергию, за счет чего увеличивается мозговая активность. Новиков отметил, что влияние дневного сна на человека индивидуально и зависит от различных факторов, таких как генетика и образ жизни.

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии ранее сообщили, что обилие растительной пищи в рационе уменьшает вероятность храпа. Специалисты выяснили, что такая диета на 19% снижает риск появления обструктивного апноэ во сне.