Сомелье Попов рассказал, сколько можно хранить открытые бутылки алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недопитая бутылка белого или красного вина может храниться три дня, она обязательно должна находиться в холодильнике, но важно понимать, какой объем остался, рассказал в беседе с NEWS.ru член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов. Как пояснил эксперт, чем больше человек выпил и меньше оставил, тем больше туда попало воздуха и вино будет быстрее окисляться.

Теоретически окисление можно снизить за счет вакуумных пробок, которые можно использовать, чтобы продлить жизнь вина. Если говорить про портвейн и херес, в недопитом виде они могут храниться неделю, но также нужно понимать, какой тип, — объяснил Попов.

Сомелье напомнил о существовании спиртных напитков, которые соприкасаются при производстве с воздухом и наоборот. Например, портвейн категории руби (ruby), как правило, разливается в бутылки и не любит воздух, а категория тони (tawny) — это соприкасающиеся с кислородом напитки, которые хранятся дольше после того, как бутылку не допили.

Главное хранить в прохладном и темном месте. Свет губителен для любого напитка, так что важно минимальное соприкосновение со светом и теплом, — заявил Попов.

Ранее сомелье Попов оценил идею появления самогона в российских ресторанах и барах. По его словам, такая мысль не является нереалистичной, но в стране никто глобально не занимался самогоноварением, чтобы поставлять на рынок. Он также напомнил о том, что в России существует запрет на изготовление самогона.