Сомелье объяснила, почему армянский «Арарат» нельзя назвать коньяком Сомелье Денисова: армянский «Арарат» не является коньяком, так как произведен не во Франции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спиртные напитки из Армении, в том числе «Арарат», нельзя называть коньяком, так как они производятся не во французском департаменте Шаранте, рассказала NEWS.ru сомелье Элина Денисова. По ее словам, остальное лучше называть бренди, в данном случае речь идет об армянском бренди.

Лучше разобраться с термином «коньяк». Так может называться виноградный напиток, дистиллят, выдержанный в дубовых бочках, произведенный только во французском департаменте Шаранте, где, кстати, и находится город Коньяк. Все остальное, даже «Арарат», корректно называть бренди, в данном случае — армянский бренди, — отметила эксперт.

Она добавила, что «в мире качественных спиртных напитков» строго отслеживают место происхождения алкоголя и технологию производства, в том числе сорт винограда.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Предприятие принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая прекратила сотрудничество с РФ, передает Spuntik Армения.

Ранее сообщалось, что, несмотря на значительные сложности с импортом вина в 2022 году из-за санкций, его объем составил 405,1 млн литров, что на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года. Лидером ввоза стала Италия, а Узбекистан показал самый быстрый рост поставок год к году.