Соловьёв с иронией отнёсся к «омоложению» коронавируса в Москве

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Телеведущий Владимир Соловьёв с иронией отреагировал на новость о том, что в Москве тест на коронавирус в большинстве случаев оказался положительным у молодых людей.

Журналист поделился официальными данными оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в своём Telegram-канале, после чего выдвинул свою версию, почему вирус «омолодился».

Ранее NEWS.ru сообщал, что шумная компания молодых людей в первый день карантина устроила танцы с шашлыками на Воробьёвых горах в Москве. Молодёжь собралась на тусовку вечером, они приехали на машинах и на всю громкость включили музыку.