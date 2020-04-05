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Михаил Щипанов
Телеведущий Владимир Соловьёв с иронией отреагировал на новость о том, что в Москве тест на коронавирус в большинстве случаев оказался положительным у молодых людей.
Журналист поделился официальными данными оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в своём Telegram-канале, после чего выдвинул свою версию, почему вирус «омолодился».
Шашлыки? — цитирует «Царьград» Соловьёва.
Шашлыки? — цитирует «Царьград» Соловьёва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шумная компания молодых людей в первый день карантина устроила танцы с шашлыками на Воробьёвых горах в Москве. Молодёжь собралась на тусовку вечером, они приехали на машинах и на всю громкость включили музыку.
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Соловьёв с иронией отнёсся к «омоложению» коронавируса в Москве