Соловьёв приказал бухгалтерам вернуть полученные от государства выплаты

Российский телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что не знает о полученной субсидии от государства. По словам журналиста, он не подавал заявки на выплаты пострадавшим от коронавирусного кризиса предпринимателям. Об этом сообщает РБК.

Не знаю, была ли субсидия. Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать, — рассказал Соловьёв.

Речь идёт о социальной помощи, которую государство предоставляет всем пострадавшим от пандемии. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Соловьёв в общей сумме получил 24 тысячи 260 рублей.

Ранее Владимир Соловьёв во время трансляции на своём официальном YouTube-канале «Соловьёв LIVE» обвинил властную верхушку России в бездействии после операции Украины в Донбассе. Журналист задал вопрос: когда власти страны начнут защищать своих граждан?

Он добавил, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в случае военного наступления встанет вопрос «о сохранении государственности» Украины. Соловьёв отметил, что «русский медведь» продолжает позволять украинским нацистам испытывать его терпение.