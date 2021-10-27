Соловьёв потребовал, чтобы «русский медведь» спас Донбасс по завету Путина

Телеведущий Владимир Соловьёв во время трансляции на своём официальном YouTube-канале «Соловьёв LIVE» обвинил властную верхушку России в бездействии после операции Украины в Донбассе. Журналист задал вопрос: когда власти страны начнут защищать своих граждан? Видеозапись доступна на странице Соловьёва на YouTube.

У меня вопрос: а великая страна собирается защищать своих граждан? Когда «птички» начнут падать? Когда нацистская сволочь умоется юшкой и забудет даже смотреть в сторону компактного проживания российских граждан? — заявил журналист.

Он добавил, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в случае военного наступления встанет вопрос «о сохранении государственности» Украины. Соловьёв отметил, что «русский медведь» продолжает позволять украинским нацистам испытывать его терпение.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран опроверг сообщения о том, что ВС Украины впервые задействовал в боях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Таран заявил, что Москва пытается обвинить Киев в нарушении минских договорённостей, и назвал постановочным распространяющееся в Сети видео обстрела.

Он также добавил, что ВСУ рeгулярно проводят тренировки с турецкими ударными дронами. По словам министра, воeнные на тренировках показывают лучшие результаты, чем были продемонстрированы на кадрах с Bayraktar.