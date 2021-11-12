Соловьёв получил субсидию как пострадавший от пандемии

Телеведущий Владимир Соловьёв получил от государства несколько десятков тысяч рублей в качестве субсидий как пострадавший от пандемии коронавируса предприниматель. Как сообщает «Ридус», журналист обращался за деньгами несколько раз.

В 2020 году он дважды обращался за получением субсидии от государства как представитель «малого и среднего бизнеса», пострадавшего от пандемии, и обе его заявки были одобрены, — пишет издание.

Согласно данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, гражданин с именем Владимир Рудольфович Соловьёв получил господдержку дважды — 30 июня и 9 июля 2020 года. Оба раза ему были выплачены суммы в размере 12 130 рублей.

Ранее стало известно, что около 650 российских чиновников получили многомиллионные субсидии на приобретение жилья как «нуждающиеся». На деле у некоторых из них это были уже третьи, пятые и шестые квартиры. Среди известных госслужащих, воспользовавшихся субсидией, значатся министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель управляющего делами президента РФ Дмитрий Вербовой, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие.