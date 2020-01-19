Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал призыв главы республики Чувашия Михаила Игнатьева «мочить» журналистов, критикующих власти. Он выразил надежду на то, что чиновник изменит своё отношение к представителям СМИ.
Идею Игнатьева Соловьёв расценил как новый способ борьбы с фейковыми новостями. При этом он отметил, что чиновник уже не впервые позволяет себе резкие высказывания в адрес независимых журналистов. По словам главы организации, «мочить» - не лучший способ взаимодействия с медиасферой,
Предложение наказывать журналистов за критику в адрес власти Игнатьев высказал на мероприятии, посвящённом Дню печати. Глава республики заявил, что они мешают работе чиновников, вынуждая их отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».
Как ранее писал NEWS.ru, в пресс-службе Игнатьева разъяснили, что именно он имел в виду под словом «мочить». В данном случае это означало раскрывать сведения о мотивации и финансировании СМИ, которые по заказу распространяют недостоверные сведения.
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