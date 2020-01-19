https://static.news.ru/photo/7413020a-3ad2-11ea-9d58-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал призыв главы республики Чувашия Михаила Игнатьева «мочить» журналистов, критикующих власти. Он выразил надежду на то, что чиновник изменит своё отношение к представителям СМИ.

Идею Игнатьева Соловьёв расценил как новый способ борьбы с фейковыми новостями. При этом он отметил, что чиновник уже не впервые позволяет себе резкие высказывания в адрес независимых журналистов. По словам главы организации, «мочить» - не лучший способ взаимодействия с медиасферой, сообщает ТАСС.

Предложение наказывать журналистов за критику в адрес власти Игнатьев высказал на мероприятии, посвящённом Дню печати. Глава республики заявил, что они мешают работе чиновников, вынуждая их отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».

Как ранее писал NEWS.ru, в пресс-службе Игнатьева разъяснили, что именно он имел в виду под словом «мочить». В данном случае это означало раскрывать сведения о мотивации и финансировании СМИ, которые по заказу распространяют недостоверные сведения.