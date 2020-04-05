Соловьёв осудил жалующихся на нехватку масок россиян

https://static.news.ru/photo/6a55ff5a-77c3-11ea-9232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал людей, которые жалуются, что в аптеках не хватает масок.

По мнению Соловьёва, то время, которое россияне тратят на написание постов об отсутствии в продаже медицинских масок, они могли бы потратить на собственноручное изготовление защитных средств. Об этом он заявил в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1».

То время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили бы на то, чтобы приготовить эту маску, им самим было бы спокойнее. Ну не приготовить, а сделать. Притом можно уже даже не сшивать, уже можно и свернуть, — посоветовал ведущий.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный хирург Соединённых Штатов Джером Адамс дал мастер-класс по самостоятельному изготовлению из ненужной одежды масок, которые могут помочь избежать заражения коронавирусом. Для этого он взял футболку и наглядно продемонстрировал, как правильно сложить вырезанный из неё кусок ткани и закрепить на лице с помощью резинок.