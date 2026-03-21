Солнечное чудо в вашем саду: эти цветы с лимонными бутонами наполнят участок светом и теплом

Если вы мечтаете добавить в сад солнечных красок, обратите внимание на эти цветы с лимонными бутонами. Они наполнят участок светом и теплом!

Энотера миссурийская — многолетник, цветущий невероятно нежными, крупными, ярко-желтыми цветками, похожими на шелковистые чаши. Ее особенность в том, что бутоны раскрываются вечером, наполняя сад магическим свечением, а утром они гаснут, но на смену приходят новые. Цветение длится все лето, с июня до августа, а каждый цветок достигает 10–12 см в диаметре.

Энотера образует аккуратные, стелющиеся кустики, идеально подходящие для переднего плана клумб, альпийских горок и бордюров. Она абсолютно неприхотлива, засухоустойчива и зимует без укрытия.

Другой великолепный кандидат — лилейник лимонно-желтый с его изящными, ароматными цветками, которые распускаются днем. А для вертикального озеленения подойдет клематис тангутский, усыпанный множеством маленьких золотистых «фонариков» все лето. Эти растения подарят сияние с весны до осени, распускаясь, словно солнечное чудо в вашем саду.

Ранее был назван многолетник, который на солнце и в полутени растет пышными шапками.