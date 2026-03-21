21 марта 2026 в 21:46

Солнечное чудо в вашем саду: эти цветы с лимонными бутонами наполнят участок светом и теплом

Если вы мечтаете добавить в сад солнечных красок, обратите внимание на эти цветы с лимонными бутонами. Они наполнят участок светом и теплом!

Энотера миссурийская — многолетник, цветущий невероятно нежными, крупными, ярко-желтыми цветками, похожими на шелковистые чаши. Ее особенность в том, что бутоны раскрываются вечером, наполняя сад магическим свечением, а утром они гаснут, но на смену приходят новые. Цветение длится все лето, с июня до августа, а каждый цветок достигает 10–12 см в диаметре.

Энотера образует аккуратные, стелющиеся кустики, идеально подходящие для переднего плана клумб, альпийских горок и бордюров. Она абсолютно неприхотлива, засухоустойчива и зимует без укрытия.

Другой великолепный кандидат — лилейник лимонно-желтый с его изящными, ароматными цветками, которые распускаются днем. А для вертикального озеленения подойдет клематис тангутский, усыпанный множеством маленьких золотистых «фонариков» все лето. Эти растения подарят сияние с весны до осени, распускаясь, словно солнечное чудо в вашем саду.

Читайте также
Уехали на месяц, а сад цветет — никакого полива и ухода: цветы, которым не страшны ливни и засуха
Общество
Уехали на месяц, а сад цветет — никакого полива и ухода: цветы, которым не страшны ливни и засуха
Кинула горсть семян в землю — в июне земля покрылась ковром из нежных розовых бусин, как бисером
Общество
Кинула горсть семян в землю — в июне земля покрылась ковром из нежных розовых бусин, как бисером
Дачники, эти цветы спасут ваш огород от тли: отпугивают вредителей, одновременно украшая участок
Общество
Дачники, эти цветы спасут ваш огород от тли: отпугивают вредителей, одновременно украшая участок
Высыпал пачку семян — и клумба утонула в цветах: «вау-эффект» без рассады
Общество
Высыпал пачку семян — и клумба утонула в цветах: «вау-эффект» без рассады
Семечко в землю — через месяц цветы! Три растения, которые растут на глазах и не требуют рассады
Общество
Семечко в землю — через месяц цветы! Три растения, которые растут на глазах и не требуют рассады
Дарья Иванова
Ракетный удар по Димоне с ядерным объектом привел к десяткам пострадавших
Слова Пескова о российском газе нашли отклик в Европе
«Свободная страна»: Вучич поставил точку в вопросе дружбы с Россией
Стармер пообещал Кипру защиту от авиации США
По иранскому Исфахану нанесли еще шесть жестких ударов
КСИР отчитался об ударах по базам США с топливом
В Челябинске муж сломал жене позвоночник за желание развестись
В Сети появилось видео удара ракеты по израильской Димоне
Россия призвала США отменить визовые ограничения для граждан РФ
«Только что»: Трамп обрадовался смерти экс-спецпрокурора Мюллера
Что известно о числе выпущенных по Израилю иранских ракет
В Италии два человека погибли при сходе лавины
Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ в Смородино
«Небеса дают силы»: Распутина о жилищном скандале с бывшей мужа
Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело о связи Трампа с Россией
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

