Соленые волнушки с лавровым и смородиновым листом: катаем в банки на зиму

Правильно засоленные волнушки с лавровым и смородиновым листом — это гарантия хрустящих грибов, которые хранятся без потери вкуса. Катаем в банки на зиму! Их уникальный вкус раскрывается через 40–50 дней.

Для засолки переберите 2 кг свежих волнушек, замочите их на двое суток в холодной воде, меняя воду каждые 8 часов. На дно стерильной банки уложите слоями: листья смородины, лавровый лист, укроп, зубчики чеснока. Далее выкладывайте грибы шляпками вниз, пересыпая каждый слой солью (50 г на 1 кг грибов). Сверху положите гнет и уберите в прохладное место. Через три дня грибы пустят сок — долейте рассолом (на 1 л воды 30 г соли), закатайте крышками.

Смородиновый лист не только придает аромат, но и содержит фитонциды, которые предотвращают плесень. Храните заготовки в погребе — эти волнушки станут королем зимнего застолья! Важно: ни в коем случае не пробуйте грибы сырыми, волнушки после закатки будут готовы только через 40–50 дней.

