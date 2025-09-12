Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 05:45

Соленые волнушки с лавровым и смородиновым листом: катаем в банки на зиму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильно засоленные волнушки с лавровым и смородиновым листом — это гарантия хрустящих грибов, которые хранятся без потери вкуса. Катаем в банки на зиму! Их уникальный вкус раскрывается через 40–50 дней.

Для засолки переберите 2 кг свежих волнушек, замочите их на двое суток в холодной воде, меняя воду каждые 8 часов. На дно стерильной банки уложите слоями: листья смородины, лавровый лист, укроп, зубчики чеснока. Далее выкладывайте грибы шляпками вниз, пересыпая каждый слой солью (50 г на 1 кг грибов). Сверху положите гнет и уберите в прохладное место. Через три дня грибы пустят сок — долейте рассолом (на 1 л воды 30 г соли), закатайте крышками.

Смородиновый лист не только придает аромат, но и содержит фитонциды, которые предотвращают плесень. Храните заготовки в погребе — эти волнушки станут королем зимнего застолья! Важно: ни в коем случае не пробуйте грибы сырыми, волнушки после закатки будут готовы только через 40–50 дней.

Ранее стало известно, как приготовить волнушки горячего посола.

рецепты
грибы
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше нашли еще один нарушивший границы беспилотник
Сонник: угон вашей или чужой машины — прямое предупреждение или нет?
Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры
Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците
Количество сбитых над Ленобластью БПЛА резко увеличилось
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 сентября
Кабачковые драники без картошки — хрустящие и низкокалорийные!
ВСУ повредили частный дом в Ростовской области
По ГОСТу советской эпохи: готовим кабачковую икру на зиму
Росавиация ночью остановила работу четырех российских аэропортов
Ветеринар объяснил, почему у кошек и собак могут выпадать зубы
Проверенный годами рецепт: домашняя томатная паста на зиму
Прорыв обороны и уничтожение редкой машины: успехи ВС РФ к утру 12 сентября
Посол России предложил Чехии задуматься о ситуации с БПЛА в Польше
HR-эксперт объяснила, что не может требовать работодатель от самозанятого
«Скоро»: священник назвал точную дату Второго пришествия Христа
Врач раскрыла, каким людям грозит геморрой в первую очередь
БПЛА атаковали Москву и Петербург 12 сентября: что известно, разрушения
Генпрокуратура решила забрать активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд
Стало известно, как таксист помог установить подозреваемых в подрыве «СП»
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.