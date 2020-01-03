https://static.news.ru/photo/dc854512-2eef-11ea-b537-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Солдат-срочник Артур Хакимов, проходивший службу в посёлке Большая Тура в Забайкалье, самовольно оставил воинскую часть. В настоящее время ведётся его розыск.

Он сбежал днём 3 января. Перед этим Хакимов отправил матери СМС, в котором назвал себя непутёвым сыном и попросил прощения.

По словам представителя правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России» Ксении Феткуллиной, Хакимов намеревался добраться до Читы, а затем доехать до Иркутска. Перед побегом он искал попутный транспорт через сайт BlaBlaCar.

Причины, по которым Хакимов мог оставить часть, пока неизвестны. Правозащитники полагают, что на то были некие серьёзные основания. Солдат об этом не рассказывал матери из-за опасений за её здоровье, поскольку женщина недавно перенесла инсульт, сообщает URA.RU.

В октябре солдат Рамиль Шамсутдинов, проходивший службу в забайкальской части 54160, застрелил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих. Свои действия он объяснил тем, что ему угрожали изнасилованием. В Минобороны эту версию признавать отказались, отвергнув возможность неуставных отношений в части. Однако, как писал NEWS.ru, Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о дедовщине.