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Телеведущая Алёна Водонаева назвала тему разговора с сотрудниками отдела МВД по Таганскому району. По её словам, они говорили о её отношении к абортам.

Также в отделении обсуждался пост звезды в Instagram, передаёт Telegram-канал Super.ru. Как бы абсурдно это ни звучало, но мы обсуждали мой пост в Instagram, — пояснила Водонаева. Адвокат Водонаевой Екатерина...