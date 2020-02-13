16 танков выстроились в форме сердца на подмосковном полигоне Алабино. Таким образом лейтенант Таманской дивизии сделал предложение своей девушке.
Военный поставил возлюбленную в центр «фигуры», встал на колено и попросил выйти за него. Мужчина получил согласие,
В мероприятии принимали участие танки Т-72Б3, которые всегда появляются на параде Победы.
Ранее, как писал NEWS.ru, российская супермодель Наталья Водянова рассказала, как её возлюбленный, французский миллиардер Антуан Арно, сделал предложение. По её словам, это произошло в феврале прошлого года в день её 37-летия в Катаре.
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