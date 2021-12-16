Сокуров пожаловался главе СПЧ на угрозу жизни после встречи с Путиным

Режиссёр Александр Сокуров написал обращение к главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву о поступающих в его адрес угрозах. Их режиссёр стал получать после встречи президента Путина с членами СПЧ, где был Сокуров, сообщает РБК.

Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке, — написал кинодеятель.

Также режиссёр добавил, что сожалеет о тех неприятностях, которые он доставил Фадееву в администрации президента. Сокуров добавил, что видит возмущение в прессе и административно-силовой среде, которое вызвало его опрометчивое поведение.

Мне показали гневную реакцию на моё поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав — я дилетант, и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как Совет, — покаялся режиссёр.

В завершение Сокуров добавил, что не владеет дипломатическими навыками, а только является «гражданином и ремесленником своего цеха, преподавателем».

Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов Совета. Приношу всем извинения, — заключил режиссёр.

Александр Сокуров оказался в центре скандала после того, как на встрече Путина с СПЧ предложил «отпустить» все государства, которые не желают находиться в составе России. Из-за этого возник спор. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова кинодеятеля на экстремизм.

Ранее NEWS.ru писал, что выступление режиссёра Александра Сокурова на заседании Совета по правам человека при президенте наделало много шума. Проблема в том, что от него его почитатели изначально ждали чего-то эдакого, какого-то перпендикуляра общественному мнению и вкусу.