Сокращённые на работе россияне смогут выйти на пенсию досрочно

Граждане России, уволенные с работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, могут выйти на пенсию на два года раньше срока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивши в силу с 1 января. Досрочный выход на заслуженный отдых предпенсионеру может предложить служба занятости.

Согласно законодательству, для выхода на пенсию раньше срока сокращённые на работе граждане должны иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Досрочная пенсия таким лицам будет выплачиваться со дня получения соответствующего предложения от службы занятости до начала выплаты страховой пенсии по старости. К ней может быть прибавлена пенсия за выслугу лет.

Закон также содержит поправки в порядок получения социальных выплат. Согласно им, пенсионерам не нужно писать заявления на получение доплат к пенсии. Органы, устанавливающие доплату, будут сами извещать пенсионеров о присвоении таковой в пятидневный срок.

Ранее сообщалось, что с 1 января страховые пенсии россиян проиндексированы на 5,9%. Ожидается увеличение и социальных пенсий, они возрастут на 7,7% в апреле.