«Содом и Гоморра»: Шукшина раскритиковала новое шоу Ивлеевой

Актриса Мария Шукшина подвергла серьёзной критике новый проект блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Она назвала его развращённым и сравнила с библейскими Содомом и Гоморрой. Об этом артистка рассказала «Царьграду».

По мнению Шукшиной, мероприятия наподобие дрэг-шоу Ивлеевой «Королевские кобры» относятся «к развращённому смыслу и к развращённому уму». Она отметила, что сейчас уже явно высвечивается «тенденция к педерастии», к тому, чтобы вся жизнь развернулась на 180 градусов.

Шукшина заявила, что духовно-культурные ценности и традиции России разрушаются целенаправленно. Кроме того, по её словам, дальше будет ещё хуже. Актриса добавила, что если бы была «политическая воля, всё можно было бы прекратить».

Но почему-то это не делается. Семьи уже не нужны, девочки живут с девочками, мальчики с мальчиками, и взрослые мужчины с детьми, в общем, извращение, Содом и Гоморра, одним словом, — заключила Шукшина.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru заявил, что среди деятелей российского шоу-бизнеса и политики очень много представителей ЛГБТ-сообщества. Он рассказал, в какой сфере их больше всего и что в поведении знаменитостей чаще всего наводит на мысли об их принадлежности к числу людей с нетрадиционной ориентацией.

Музыкальный критик отметил, что ещё одним провоцирующим фактором, который заставляет поклонников гадать о сексуальной ориентации звёзд, являются «странные женитьбы» кумиров.