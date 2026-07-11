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11 июля 2026 в 16:30

Сода для роз и флоксов: дешевое спасение от мучнистой росы в жару и дожди

Фото: D-NEWS.ru
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Если на ваших розах или флоксах появился белый мучнистый налет, а покупать дорогую химию не хочется, есть простое и дешевое народное средство, которое работает не хуже магазинных препаратов.

Речь о растворе пищевой (или кальцинированной) соды с добавлением мыла. Сода создает на поверхности листьев щелочную среду, которая губительна для грибка мучнистой росы, а мыло обеспечивает лучшее прилипание раствора к растению.

Рецепт предельно прост: на 10 литров воды берут 2 столовые ложки пищевой соды (или 1 столовую ложку кальцинированной) и 50 граммов хозяйственного мыла, предварительно натертого на терке. Опрыскивать кусты нужно тщательно, захватывая нижнюю сторону листьев, где споры грибка любят прятаться. Обработку проводят 2–3 раза с интервалом в 5–8 дней.

Ранее были названы цветы на замену флоксам: после дождя стоят как новенькие, не знают, что такое мучнистая роса.

Проверено редакцией
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